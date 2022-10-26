高端二期臨床試驗委託丘以思生技顧問公司負責，但遭爆出去年就被陸商收購，已經是中資。對此經濟部投審會表示，已經發函請丘以思前來說明股權結構，若確定為中資背景卻未主動申報，將對其開罰5萬到2500萬元。

根據高端解釋，2020年11月與其簽約時，丘以思還是美商所有，一直到2021年4月，才被上海締脈公司戰略合併，今年10月更名為凱迪亞。此也遭立委質疑，政府是在其併購1個月後才與高端簽約。

依據《兩岸人民關係條例修》，未經許可就來台投資的中資，將處罰5萬元到2500萬元。投審會表示，目前只是經由報載知道它從美商被陸商併購，是不是真是如此，需要證實，因此該會已函請這家公司佐具資料，前來報告其股權結構。

如果確定丘以思真為中資，投審會指出，因其未主動申報，就是違法陸資，將會開罰。不過這家公司資本額僅25萬元，應不會罰到2500萬，會以其公司結構大小、違法狀況去判定金額，還是要等它們來說明之後，才能知道。