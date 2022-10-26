媒體名嘴黃暐瀚7旬母親去年5月間凌晨出門運動，遭酒駕方姓美髮師撞死，方男肇事後還進入超商買酒喝，疑企圖製造非酒駕假象。經台中高等法院二審判酒駕致死4年6月徒刑確定後，黃和胞兄附帶民事求償，法院審酌後，判方須賠264萬餘元，可上訴。

檢警調查，方男去年5月4日凌晨與友人到餐廳聚餐後，開車闖紅燈遭警攔查經酒測值每公升0.25毫克，經移送台中地檢署同月5日近中午偵訊後，接著當天晚上又與友人到KTV歡唱飲酒，駕賓士車行經東興路1段、樹義1巷路口時，撞上正過馬路的黃母，黃母遭拖行逾50公尺，頭部重創、身體多處骨折，送醫不治身亡。

車禍事故發生當時，附近民眾聽到巨大撞擊聲響，發現是車禍立刻報案，同時看到肇事的方男竟走進超商買啤酒喝，遭警方懷疑想逃避酒駕刑責。警方當場酒測，方男酒測值每公升近0.4毫克，將他帶回派出所偵訊。

台中地院指出，方駕駛汽車而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上，因而致人於死部分，判處被告有期徒刑5年4月；方在羈押期間抄寫佛經迴向並對被害家人表示懊悔，台中高分院二審考量方符合自首減刑規定，撤銷原判改判4年6月徒刑。

黃暐瀚及胞兄主張，母親遭方男酒駕撞死，包括，殯葬費64萬多元，各自請求精神撫慰金200萬元，一共向方求償464萬多元；民事部分，法官審酌鑑定並扣除強制險理賠等，判方應給付黃暐瀚100萬元、給付黃的哥哥164萬餘元，共264萬餘元賠償金，可上訴。

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