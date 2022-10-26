小南人下海捕撈採集海龍鬚菜。（台南企業文化藝術基金會提供／李俊淇台南傳真）

為了培養未來能適應零碳未來與具備永續競爭力的孩子，台南企業文化藝術基金會辦理的「Tainan Re-Action」小南人永續學習社造計畫，將於本月29、30日在葉石濤廣場舉辦成果發表「小南人市集」，基金會執行長葉重利表示，這是為補白永續教育暗角，也是全台第一個對應聯合國發布17項永續發展目標（SDGs）的市集。

葉重利表示，「Tainan Re-Action」小南人永續學習計畫號召了24位在永續SDGs實踐上深具代表性的專業職人，擔任50位國小三至四年級的小南人永續導師，陪伴孩子從認識土地與SDGs開始，從探索中瞭解現實社會中面對各式各樣環境與社會的議題，進而嘗試從服務體現SDGs的方式，打造出「心中理想的永續市集店家」。

葉重利說，活動將以動態策展市集方式進行，每一個攤位由小南人當家做老闆，以空間經營、品牌經營、永續設計、永續餐飲、材料體驗五大主題，販售他們跟著職人學習所製作的永續產品，讓學童運用學到的SDGs知識，用商品介紹永續，這些對應不同SDGs指標，將會種在孩子的心裡，成為一個持續充電的內在循環。

基金會表示，這是一次挑戰永續力如何教的實驗行動，小南人跟著永續職人經過暑假工作坊的永續啟蒙培力，同時也動手拆解回收玩具完成市集SDGs入口意象裝置，市集用到的各項布招牌、三角旗絹印等也都是小南人親手參與設計製作。而市集除了展售循環永續商品，另也特別規劃「為台南做的一件事」「實踐責任消費的難與易」兩場現場循環論壇。

參與計畫的永續職人皆為台南力行環境友善的永續實踐單位，計有股份魚鄉、官田烏金、大崎村落創意基地、Zero Zero拆車夢工廠、樂活海洋學院、府城陶坊、幸福良食、富樂夢、中美獸醫院、濤人絹印、臺南市美術館、誠美地產開發、許奶爸fun 4 kids桌遊、成大昶閎科技、Dishan Design Studio、MO媽的鄉村風雜貨、家樂福文教基金會、老食パン、1982 de glacée 法式冰淇淋、島入冰店、起士公爵、和明織品文化館、百生枋寮藝術村、紅氣球書屋等。