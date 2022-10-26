隨著台灣邊境解封，「0＋7」新政策即將上路，國際藝人紛紛安排來台演出計劃，「INFINITE」老么李成種和隊長金聖圭也接力在下個月來台舉辦粉絲見面會，讓台灣的INSPRIT（粉絲名）超開心。

李成種9月剛度過29歲生日，在今年做出許多「第一次」的決定，出道13年來首度舉辦個人粉絲見面會，台北場選擇11月18日舉辦，巧合的是，李成種4年前恰巧就曾和隊友南優鉉、金明洙、李成烈和張東雨在11月18日來台與粉絲見面，也因此4年後指定選在同一天舉行。他特別錄製問候影片，並以中文說「我想你們」，表示以前都是隨團造訪，這回要單槍匹馬上陣讓他非常興奮又緊張，預告正在計畫與準備許多精彩內容，將打造前所未有最有趣的粉絲見面會。

日前他參加YouTube頻道節目，身高180公分的李成種揭曉目前體重約50公斤，主持人表示李成種是他認識這麼多人裡面，食量相當小的偶像，李成種笑說但其實早上起來沒穿衣服測量的話，可能會下殺4字頭，主持人一聽驚呆說道：「你這樣會沒有體力，跟著我一起吃可能會比較好唷」，甚至還當場開玩笑跟他要聯絡方式。

「LEE SEONG JONG 1ST FAN MEETING IN TAIWAN [TIME LEAP]」台北見面會，將於11月18日晚間7點30分於Zepp New Taipei（新莊宏匯廣場8樓）舉行，10月29日上午11點在KKTIX正式開賣，只要購票就可獲得海報、簽名口罩、筆記本以及擊掌資格，還會抽團體照（10人一組）、拍立得等重磅福利，詳情可洽主辦「好的媒體國際有限公司」官方臉書。

金聖圭也預計將在11月19日與20日連續2天舉辦粉絲見面會，日前公布座位圖、票價與福利後，這場演出也將是台灣做為海外巡演的第一站，甚至不少鐵粉已決定2場都要「梭哈」，主辦單位也特別爭取到限定（紅、黑）兩版口罩、典藏小卡三張送給在場粉絲，且2場均是不同款的心意，讓金聖圭自己不但滿心期待下，也表示已積極排練最精彩的演出內容。

「KIMSUNGKYU 10th ANNIVERSARY FANMEETING IN TAIPEI」將於11月19日、20日台北國際會議中心（TICC）登場。另外，之前有購買金聖圭個人演唱會「Kim Sung Kyu Solo Concert〝SHINE ENCORE〞In Taipei」未退票的粉絲，可持原票換票及退票，更多詳情請上華藝娛樂臉書查詢。