歐盟10月初通過議案，2024年底，在歐盟販售的手機、平板等都必須使用Type-C充電規格，包含一直以來使用Lightning充電線的蘋果（Apple）。儘管蘋果對協議有不同的意見，但蘋果高層近期受訪坦言，蘋果「別無選擇」，雖然反對但也不得不接受歐盟的規定。

9to5Mac報導，蘋果全球行銷資深副總喬斯維亞克（Greg Joswiak）在《華爾街日報》年度科技論壇（Tech Live）首次表示蘋果會遵守這項新規定，儘管該公司並不同意這項規定。

喬斯維亞克說，Type-C和Lightning是全球最受歡迎的2種充電規格，其中有超過10億人使用Lightning規格。他強調，蘋果的信念，是透過使用一種可與充電線斷開連接的電纜以取得平衡，一端是Lightning，另一端則讓用戶彈性使用其它連接器，包括Type-C。

喬斯維亞克指出，歐盟立法者與蘋果就充電規格監管存有一點分歧。他表示，歐盟的出發點是好的，但監管卻讓事情變得棘手。

喬斯維亞克也無奈證實，面對歐盟的規定，蘋果「別無選擇」。雖然他並未直言iPhone將使用Type-C規格，但這是唯一的解方。

根據2021年數據顯示，蘋果全年銷售2.41億iPhone手機，其中歐洲佔了5,600萬部。