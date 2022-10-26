九合一選舉進入倒數，但確診者仍無法外出投票，中選會今出席疫情記者會時指出，台灣沒有不在籍投票的法律依據，且南韓先前推動分流投票還導致官員下台。前疾管局副局長施文儀今直言，指揮中心的權限大得很，可以解釋、創造法令，「不然要指揮中心幹什麼」？新冠肺炎已輕症化，且社區本來就有黑數，外出投票並不危險，做好防護即可。國人確診後本來就喪失自由，若再喪失民主，「我們還算是民主國家嗎」？

對於中選會「於法無據」一說，施文儀表示，指揮中心權限大得很，在沒有指揮中心的時候，一切都需依法辦理，但指揮中心可以解釋、創造法令，「不然要指揮中心幹什麼？」，直言中選會今日的解釋都是官僚說法。

從疾病角度來看，施文儀說，新冠肺炎由最初的武漢株，演變為Beta、Delta到現在的Omicron，其實疾病已經不同，只是擁有同一個病名。過去制定投票規範時，確診者還得隔離治療，但如今輕症個案採居家照護，現在來看已不合時宜，且目前確診個案9成以上都是輕症，不允許確診者外出投票也不合比例原則，這是用明朝的劍斬清朝的官。

施文儀表示，確診者外出投票其實一點都不危險，社區的黑數很多，每日的幾萬例本土個案也是由黑數引起，技術上是可以將風險降到最低的。若覺得害怕，可以指定時間，專門給確診者投票，外出前打電話到派出所，讓派出所知道對方要去哪個開票所，前後落實消毒，戴好N95口罩，那就一點危險都沒有，比黑數還安全。

「很多方法可以讓風險降到最低」，施文儀認為，中選會、指揮中心應該懸崖勒馬，研議確診者投票的配套措施，不要輕易侵犯民主的權利。國人確診後本來就喪失自由，若再喪失民主，「我們還算是民主國家嗎？」。若能將法定傳染病分類改為第4類，這些問題也都能迎刃而解。