台中市神岡區大洲路廠房26日發生桶屍命案，林姓二房東26日前往廠房整理環境，聞到大水泥桶傳出惡臭，他將桶子推倒，水泥破了，赫見一隻手臂，警方獲報趕到，確認裝有一具疑似男屍。晚間7時許，屍體以屍袋由葬儀社打包載回崇德殯儀館，另外橘色大桶等證物則由警方載回，明天將進行相驗。
調查指出，林姓男子是該廠房的承租人，3年前將廠房再租給一名33歲的女子，但女子只繳了1年租金，林男今天到現場整理場地，想再租給他人，打開鐵門後聞到惡臭味，發現一個裝有水泥未加蓋的塑膠桶有異樣，他將凝固的水泥倒出後，水泥破了，赫見露出一隻左手前臂，帶有手表，嚇得趕緊報警。
警方到場後，確認裡面裝有一具屍體，從身形研判是男性，該手臂已蠟化，警方下午在4點多帶回一名女性關係人。
根據透露，死者是被以水泥封桶，仍留有皮肉組織，屍體尚未完全腐化，研判死者是在2019年通報失蹤的陳姓男子，不過警方尚未確認。外傳33歲的女性關係人疑似是死者的前女友，警方則不予證實。
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