前總統馬英九在今年二二八紀念日表示，戰爭的原因很複雜，但是「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，雙方應該努力謀和，這才是該做的事」。宅神朱學恒表示，馬英九這句話講得蠻有道理的，「和平沒有輸家，戰爭沒有贏家」。難道有人會真心覺得戰爭很棒嗎？

針對兵役問題，朱學恒25日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中表示，不是他們怕當兵，而是當完兵，就會知道當兵有多苦、有多累，並不是當兵本身怎麼樣。

前立委郭正亮則提及，他25日跟前台南縣長蘇煥智同台，蘇煥智的演講真是一流，他還以為阿扁回來了，蘇煥智讓他想起年的民進黨。蘇煥智提到，面對兩岸的危機，台灣現在還是堅持當兵4個月，人家就會認為沒有嚴肅面對這個問題，但又怕得罪年輕人，也不願意跟大家開誠布公來討論危機有多嚴重。

朱學恒接著表示，馬英九講過一句話蠻有道理，就是「和平沒有輸家，戰爭沒有贏家」。難道有人真心覺得戰爭很棒嗎？聯電前董事長曹興誠稱，馬英九不要每天散布失敗主義，他願意跟馬英九辯論，曹興誠還講「沒有和平的餘地，就是備戰和抗戰」；朱學恒說，他願意跟曹興誠辯論，看曹興誠能不能真正面對科學和邏輯的質疑，曹興誠不要在那邊自我膨脹，說要找馬英九辯論，乾脆跟他辯論，若他辯論輸了，就跟曹興誠叩10個響頭。