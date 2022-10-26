年底選戰倒數31天，民進黨台北市長候選人陳時中在兩岸情勢緊繃之際再打「抗中牌」，自稱有抗中保台的DNA，遭國民黨台北市議員游淑慧反嗆說，國民黨候選人蔣萬安曾祖父、祖父都經歷過戰爭，蔣家才真的有抗中保台的DNA。游淑慧還酸「周玉蔻也要呼籲陳時中，交出DNA驗一驗」。

國民黨台北市長候選人蔣萬安政大畢業後出國留學並成為執業律師，回台後憑清新形象進入政壇，兩次立委選舉順利擊敗潘建志、吳怡農。但自從他參選台北市長，綠營側翼就不斷針對他蔣家第四代的身份攻擊，不但曾發生在路邊被婦人索要DNA的插曲，連資深媒體人周玉蔻都曾在臉書發文，呼籲蔣萬安勇敢比對驗證蔣家血脈DNA，更說若蔣萬安的確是蔣經國的孫子，「我給你下跪一百次」。蔣萬安則回「愛台灣就是我的DNA」。

游淑慧今(26日)在臉書發文指出，陳時中說：他本人有抗中保台的DNA。民進黨提前打出「抗中保台」這支救命針，就知道選情危急了。過去通常是在選情告急時才會打出這張牌，陳時中提前拋出，這代表陳知道他過去所打出的人設、市政牌沒有用了，現在只求能靠「抗中保台」來鞏固深綠基本盤，他現在只要選情不崩盤就好。

「陳時中說自己有抗中保台的DNA，我覺得滿好笑的！」游淑慧揶揄，而且標準應該一致：周玉蔻也要呼籲陳，交出DNA驗一驗。抗中保台絕不是嘴上說說而已，DNA驗一下，看它怎麼呈現「抗中保台」。

游淑慧強調，蔣萬安的曾祖父、前總統蔣中正打過國共內戰，祖父、前總統蔣經國也經歷過823砲戰，蔣家才是有「抗中保台」的DNA。陳時中自己呢？68歲了做過什麼抗中保台的事？未來兩岸如果真的出現狀況，也不會是陳上戰場。陳最好不要再打此議題，再繼續只會淪為笑柄。「我也有抗中保台的DNA：抗時中，保台北。」

而針對游淑慧所說「蔣家才是有抗中保台的DNA」，陳時中同日受訪時則回應：有那樣的DNA當然最好，不知現在還存不存在？