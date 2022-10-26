導演姜寧（左起）、陳潔瑤、柯孟融、文化部長李永得、監製王銀國、詹凱迪出席「台灣電影起飛大聯盟」造勢記者會。（粘耿豪攝）

「台灣電影起飛大聯盟」造勢記者會。（粘耿豪攝）

由文化部影視及流行音樂產業局指導成立的「台灣電影起飛大聯盟」，今（26日）舉行聯合宣傳造勢記者會，文化部長李永得與「國片起飛2.0」主席廖偉銘率領40部國片主創團隊出席，還特別出動國際大導演李安加持，為推廣短片「獻聲」，展現台灣電影產業的團結。

電影業面臨2年多的疫情衝擊，所幸文化部長李永得於4月提出「我們的電影－瘋台片」行銷計畫，舉辦「青春限定場」及「學生優惠場」，降低了電影票價門檻，瞄準青年學子觀眾，雙管齊下果然掀起觀影熱潮，成功號召8.5萬名大學生進戲院支持，由獲金馬獎13項提名的恐怖片《咒》領軍刷出1.7億超高票房，秀泰集團總經理廖偉銘指出，今年（截至本月7日）共發行66部，創造180.4萬觀影人次，總票房更高達4.2億，成績斐然，他也期待明年能有更好的表現。《咒》導演柯孟融表示，這2項政策降低了電影票價門檻，吸引更多學生進戲院，瞬間掀起狂烈討論度，口碑效益不斷擴大、觀眾甚至二刷三刷。

不僅商業片受惠，紀錄片《台灣男子葉石濤》及《大俠胡金銓》也受惠良多。2片監製及導演林靖傑表示，文化部舉辦「青春限定場」讓《台灣男子葉石濤》在上映前輕鬆累積強大口碑及聲量，也讓上映日期較晚的《大俠胡金銓》，充分感受到其宣傳成效及影響。林靖傑更說，紀錄片受眾較為有限，更需要口碑行銷，他希望此政策和藝FUN券一樣，除能常態性規劃，更能推廣至一般觀眾。入圍金馬獎5項大獎的驚悚懸疑片《查無此心》監製唐在揚也表示，2項政策除成功讓大學生重返戲院，更能提高電影曝光度。他期盼好政策能持續推行，上映時能吸引更多觀眾，進戲院欣賞張鈞甯與阮經天有別以往的精采演出。

李永得上台致詞時，疫情前國片市占率約8％，今年還剩2個月，雖然比起之前1年可達到12億多的票房，整體金額不算多，但市占率已突破10％，未來2年目標訂定市占率高標期望達到20％、低標至少要16％，他說：「我認為應該有挑戰性，但是我們大家一起努力，一定可以達到，因為我們的電影人才非常豐富，影片類型也非常多元，故事內容非常好看，最重要的是電影圈非常團結。」

政府方面絕對會大力支持，除了延續輔導金制度、開闢專案投資外，李永得也提到，因為藝FUN券成果不錯，預計明年將藝FUN券常態化成為「文化禮金」，一樣的機制可以看電影、買書、看表演，初步擬定一份價值1200元，同時與民間企業合作，「為了鼓勵企業來贊助，也會修法提高企業投入文化創意產業抵稅、免稅的優惠提高，該法案已送至國發會」，希望能讓的文化產業有更好的發展。

李永得接著說，研究後發現國片的投資成本大多在2000萬至5000萬間，文化部也希望每年至少可以鼓勵2部製作規模超過1億以上的國片，「當然製作費高不一定是絕對的好，但至少有這樣支持的力道，讓各位想到有什麼好的題材能夠盡情地去發揮」。伯樂影業董事長吳明憲也分享現階段資金、製作與市場的問題，期待官方與民間共同合作解決難題，廖偉銘也預估，今年國片將持續號召5萬大學生觀影，並在年底前達成13.5萬大學生觀影人次的目標。