選戰剩下一個月，台北市長選情因三腳督，進入膠著，有人認為這次選舉就是要守住基本盤；民進黨台北市長候選人陳時中陣營要角說，陳時中7月份設定的打法就是要超過50％，不是只有靠基本盤就要贏，陳沒有選戰經驗，選舉要經過蹲馬步的基本功訓練過程，才會成為好的候選人及市長。

談到選戰最後策略，他說，陳時中的戰略都是一以貫之，認真提出政策、說明政策，想辦法感受，還有跟選民接觸，辦廟口開講，這些都是基本苦工，蔡英文當年選新北市長也是，走100個菜市場，「蔡市長掃菜市場」，走出來衣服都濕的，陳時中現在也是，一攤攤走，一進去就是兩、三小時，這些苦工在最後關鍵都會發酵。

這位要角指出，今年選情，全國都很冷，南部幾乎都沒人在談選舉，台北市是媒體熱度高而已，很冷的形勢下，候選人就是基本工作要做好；他認為，今年選舉熱度會比較晚到，所以候選人要隨時準備好，等到選情熱度炒熱，就可以在努力的基礎點往前超越，陳時中目前設定目標還是要努力超過50％。

他認為，選情冷慢是因為，疫情解封後，大家都還是在疫情中，老人家也不太出來，選舉實體上冷，網路虛擬世界卻很熱，最近各縣市現在陸續造勢，10月下旬熱度會慢慢上來，11月份才是真正的選戰進入交鋒。

對於國民黨想操作「討厭民進黨」；他認為，今年跟2018年國民黨要操作「討厭民進黨」的氛圍是不會成功的，因為今年沒有同婚、年改等問題，今年沒有什麼討厭民進黨氣氛。

他說，陳時中是很認真的候選人，至今是100分候選人；行程早上排到晚上，陳時中認真跟研究政策；他常揶揄陳時中，「這樣搞，以後候選人要怎麼選？」160幾樣政策，從政策規劃到經費，還討論到法令，不像人家喊喊「三環三線我來實現」的口號容易多了。