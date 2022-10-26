今年批客變裝搞怪大賽擴大舉辦，前100名兒童組報名者可免費獲得南瓜桶爆米花，參加批客變裝踩街派對更可向沿途店家「糖果一把抓」。(季志翔攝)

小朋友以各種搞怪裝扮踩街，附近的商家也應景地紛紛拿出糖果出來分送。(季志翔攝)

為推廣後站商圈特色「批發」文化，融合節慶氣氛與在地店家，「台北後站批發商圈第14屆批客節-批客嘉年華會」，於太原廣場華麗登場，小朋友以各種搞怪裝扮踩街，附近的商家也應景地紛紛拿出糖果出來分送。(季志翔攝)

「台北後站批發商圈第14屆批客節-批客嘉年華會」，22日於太原廣場華麗登場，小朋友以各種搞怪裝扮齊聚一堂，享受親子互動的周末時光。(季志翔攝)

小朋友以各種搞怪裝扮齊聚一堂，享受親子互動的周末時光。(季志翔攝)

「台北後站批發商圈第14屆批客節-批客嘉年華會」，於太原廣場華麗登場，打扮怪異的氣球人 為小朋友分送氣球。(季志翔攝)

為推廣後站商圈特色「批發」文化，融合節慶氣氛與在地店家，「台北後站批發商圈第14屆批客節-批客嘉年華會」，於太原廣場華麗登場，小朋友以各種搞怪裝扮齊聚一堂，享受親子互動的周末時光。(季志翔攝)

小朋友以各種搞怪裝扮齊聚一堂，享受親子互動的周末時光。(季志翔攝)

小朋友以各種搞怪裝扮齊聚一堂，享受親子互動的周末時光。(季志翔攝)

小朋友以各種搞怪裝扮齊聚一堂，享受親子互動的周末時光。(季志翔攝)

台北車站後站商圈位於台北西區的核心地帶，優越的地理位置促使後站商圈的產業多元且豐富，為鼓勵商圈發展在地特色，形塑商圈亮點促進商機，台北市商業處持續輔導商圈透過台北市提振商圈發展補助計畫，讓商圈自主辦理活動以突顯其特色，為推廣後站商圈特色「批發」文化，融合節慶氣氛與在地店家，「台北後站批發商圈第14屆批客節-批客嘉年華會」，日前於太原廣場華麗登場。

今年不只準備小朋友們最喜歡的「糖果一把抓」活動讓大家口袋滿滿，更擴大舉辦變身嘉年華，邀請50組小朋友以各種搞怪裝扮齊聚一堂，並提供豐富產品讓民眾挖寶，讓大小朋友一同玩翻後站，享受親子互動的周末時光。 台北市政府產業發展局長林崇傑表示，後站商圈鄰近全台最大交通樞紐「臺北車站」，成為南北批發客的重要據點，優越的地理位置使後 站商圈發展出多元且豐富的產業，提供臺北市民各種民生用品購物選擇，有「全臺最大平面百貨公司」的美稱。

後站商圈自106年起透過一年一度的批客節活動，以闔家大小同樂的萬聖節慶為主題，結合商圈店家營造節慶氛圍，建立商圈代表性形象，形塑後站商圈獨有之風貌。 台北市後站商圈理事長黃惠珍表示，每年萬聖節是後站商圈的年度盛事，透過辦理年度批客嘉年華會，結合商圈批發特性及萬聖節慶元素，使前來同樂的民眾發現後站商圈淘寶聖地之魅力。

今年批客變裝搞怪大賽擴大舉辦，前100名兒童組報名者可免費獲得南瓜桶爆米花，參加批客變裝踩街派對更可向沿途店家「糖果一把抓」，另外商圈店家也組成跳蚤市集提供玲瑯滿目的商品供大小朋友挖寶，並邀請台北市政府消防局合作舉辦「小小消防員體驗」，感受後站商圈熱鬧節慶氛圍同時，寓教於樂學習消防安全知識。