中國大陸今年6月10日以藥物殘留為由全面暫停台灣石斑魚輸入，行政院因此以經費補助6億元的方式，讓國中小學子本學期每月可吃到一次石斑魚，該政策已於高雄市、新竹縣上路。針對班班吃石斑是否可成常規性政策，農委會主委陳吉仲昨說會和團膳業者、食材業者來討論，但今天在立法院則改口說「是指水產品」。

立法院經濟委員會今(26)日邀請農委會主委陳吉仲、經濟部長王美花及環保署首長就「漁電共生」能源政策爭議並備質詢，以及審查2023年農委會中央政府總預算案。

國民黨立委謝衣鳯首先質詢到「班班吃石斑」政策，她說，全國營養午餐一學期吃4次石斑魚就要6億元，如果吃9次要13.5億，但是學校午餐主責部會是教育部，身為農委會主委為何昨日接受記者訪問時會說可能常態型推動？

陳吉仲答詢回應，因為這學期目標是吃到4次石斑，但現在已經10月，而學期是跨年度的，假如這學期只吃到2次，下學期初也能吃到2次，過往學校基於食用安全性的考量，擔心魚刺會讓學童受傷等問題，因此營養午餐較少提供水產品。

「文蛤也是在地食材啊，為何是『班班吃石斑』而不是『班班吃文蛤』」？謝衣鳯指出，不應該把石斑魚產銷用在學校午餐上，家長團體也提出質疑，與其班班吃石斑成常態，還不如將這些經費用於偏鄉學校的營養午餐。

陳吉仲說，現在學校營養午餐每人每餐補助為10元，偏鄉學校則是每人每餐14元，目的是為了鼓勵採購本地食材，並不是說斑斑吃石斑或文蛤，而是有更多機會能在午餐吃到水產品。