遠東SOGO台北館35周年慶，即將於11月10日至11月21日為期12天登場，化妝品、香氛單日單櫃滿6000元送800元，下載SOGO App即享6500元電子折價券，刷國泰世華CUBE卡合併最高回饋達14%，指定國際精品最高回饋更達16%以上，且今年滿額商品券首度可跨館使用，提供更多流通便利性。
SOGO百貨董事長黃晴雯表示，雖國內外經濟受影響，但百貨可謂一支獨秀，國內消費力更加強勁，加上現在機票貴，出國並不普遍，國外精品價格也沒比台灣優勢，故在台灣買一定更划算，今年全台7店目標118億元，成長1%，化妝品、家電、精品都主打歷年最優惠。
本次SOGO周年慶記者會活動，特別邀請伊林名模林嘉綺，領銜伊林模特兒群展演本次周年慶激推商品，包括旅行箱、商務正裝、戶外用品、化妝品組及國際精品等，華麗陣容展現SOGO在東區的時尚精神，林嘉綺也佩戴全身價值約5000萬元的珠寶壓軸登場，一展國際名模氣勢。
SOGO復興館店長許淑賢指出，復興館精品強在商品最齊全，品牌力強，又不斷有新品，隨著9月下旬商務商機復甦，旅行箱銷售增加1.7倍，周慶再推出「買西裝送旅行箱」活動，而因應通膨趨勢，也有主打小資族的抗通膨價特惠商品，今年復興館業績可望再創新高。
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