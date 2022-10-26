伊林模特兒群為SOGO周年慶走秀，展示精品陣容、化妝品組等。（SOGO提供）

SOGO忠孝館、復興館櫻桃小丸子聯名來店禮－隔熱不鏽鋼炫彩碗。（SOGO提供）

SOGO復興館BALENCIAGA HOURGLASS XS HANDBAG WITH CHAIN銀色水鑽沙漏包特殊款，售價22萬5000元。（SOGO提供）

SOGO復興館首賣L’OCCITANE 2022繽紛限定版彩球小屋，售價650元／個，各限量30個。（SOGO提供）

遠東SOGO台北館35周年慶，即將於11月10日至11月21日為期12天登場，化妝品、香氛單日單櫃滿6000元送800元，下載SOGO App即享6500元電子折價券，刷國泰世華CUBE卡合併最高回饋達14%，指定國際精品最高回饋更達16%以上，且今年滿額商品券首度可跨館使用，提供更多流通便利性。

SOGO百貨董事長黃晴雯表示，雖國內外經濟受影響，但百貨可謂一支獨秀，國內消費力更加強勁，加上現在機票貴，出國並不普遍，國外精品價格也沒比台灣優勢，故在台灣買一定更划算，今年全台7店目標118億元，成長1%，化妝品、家電、精品都主打歷年最優惠。

本次SOGO周年慶記者會活動，特別邀請伊林名模林嘉綺，領銜伊林模特兒群展演本次周年慶激推商品，包括旅行箱、商務正裝、戶外用品、化妝品組及國際精品等，華麗陣容展現SOGO在東區的時尚精神，林嘉綺也佩戴全身價值約5000萬元的珠寶壓軸登場，一展國際名模氣勢。

SOGO復興館店長許淑賢指出，復興館精品強在商品最齊全，品牌力強，又不斷有新品，隨著9月下旬商務商機復甦，旅行箱銷售增加1.7倍，周慶再推出「買西裝送旅行箱」活動，而因應通膨趨勢，也有主打小資族的抗通膨價特惠商品，今年復興館業績可望再創新高。