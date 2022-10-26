樂天市場上MYGOOD買好好買的背帶式手機防摔殼，1080元。（樂天市場提供）

因著疫情而去年停辦的同志大遊行，今年終於回歸實體，即將在本周六（29日）下午在台北市政府舉行及起步出發，各大電商上也響應同志驕傲月而各自推出活動來支持，像台灣樂天集團就為了響應同志驕傲月，攜手樂天市場、樂天信用卡、樂天Kobo、樂天國際銀行，參加「Color Taipei彩虹系列活動」，29日當天更能在遊行出發點能找到台灣樂天集團攤位體驗，有機會獲得樂天特製的彩虹小禮物之餘，樂天市場也首次透過彩虹LOGO支持樂天集團在台活動，同步祭出一系列彩虹商品優惠，鼓勵大家勇敢上街擁抱多元文化、盡情展現自我。

Yahoo奇摩購物商城的Levis Pride平權系列古著牛仔外套，原價4390元，特價任二件5折。（Yahoo奇摩購物商城提供）

而Yahoo奇摩更攜手吉立亞醫藥、臺灣同志遊行於Yahoo奇摩拍賣舉辦「無色彩虹 下架標籤」拍賣活動會，29日前公開競標藝人陳芳語和甫獲得57金鐘迷你劇集女主角奬殊榮的林辰唏獨家設計款公益T-shirt，競標所得將全數捐贈予社團法人臺灣彩虹公民行動協會。