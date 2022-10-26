目前大陸老年人口中空巢老人的占比超過一半，解決包括空巢、獨居、失能等特殊困難老年人的安全隱患和生活困難，大陸民政部表示，要部署展開特殊困難老年人探訪關愛服務，要在2023年底前基本建立特殊困難老年人探訪關愛服務機制；到2024年底，探訪關愛服務普遍有效開展；到2025年底，確保特殊困難老年人月探訪率達到100％。

根據中新網報導，大陸民政部養老服務司副司長李邦華26日在新聞發佈會上介紹，養老服務是積極應對人口老齡化的重要內容。據調查目前大陸老年人口中，空巢老年人占比已超半數，部分大城市和農村地區甚至超過老年人口的70％，這些空巢老人面臨居家養老的許多生活困難，甚至是安全風險隱患。

為此，大陸民政部、中央政法委等10部門日前聯合印發《關於開展特殊困難老年人探訪關愛服務的指導意見》明確要針對獨居、空巢、留守、失能、重殘、計劃生育特殊家庭等老年人展開探訪關愛服務，透過政府主導、社會共同參與與定期上門入戶、電話視訊、遠端監測等方式，了解掌握特殊困難老年人居家生活情況，並根據實際需要提供政策宣傳講解、需求轉介和必要救援等服務的活動。