北市一名蔡姓男子去年9月間潛入內湖運動中心女廁，偷窺一名女子如廁，該女察覺後立刻開門尖叫逃跑，但蔡男竟追上前將女子壓在地上猥褻得逞。士林地院審結，依強制猥褻罪，處蔡男1年徒刑。可上訴。

判決書指出，蔡男去年9月16日晚間6時許，見A女隻身前往內湖運動中心，先向前搭訕詢問時間，隨後蔡男尾隨A女進入女廁，在廁間上方偷窺A女，經A女察覺邊尖叫邊奔逃出廁所，蔡男竟追上前，將A女壓倒在地並摀住其嘴巴，企圖強吻未果，竟以另一隻手觸摸A女的大腿與下體得逞，導致A女腹部、會陰與雙手等多處擦傷。全案經由A女報警處理，檢方偵結起訴。

蔡男接受偵訊時，坦承在廁所偷窺A女，也曾跟隨A女等，但蔡男否認涉犯強制猥褻罪，稱自己僅是要搭A女肩膀，而A女滑倒等；蔡男的律師則稱，此案只有A女的指述，沒有其他證據證明蔡男犯案，此外蔡男自幼就有智能與心理疾病且長期就醫，希望法官能依法減刑等。

士林地院審理時，法官勘驗A女證詞，認為蔡男對A女強制猥褻等情節，並非虛言，此外，A女案發當天穿著的短褲所採集到的男性DNA，經檢驗後與蔡男的相符，不排除DNA來自蔡男或與蔡男同父的血緣關係人，故不採信蔡男稱「搭A女肩膀，但A女滑倒」的證詞，認為蔡男的犯罪事證明確。

至於蔡男患病減刑部分，法官送請醫院替蔡男進行精神鑑定，結果顯示蔡男犯案當時有輕度智能障礙，但尚有足夠能力可辨識其行為違法，再綜合蔡男遭逮後可清楚回答犯案時間、地點及過程等，認定其犯案時，並沒有因為精神障礙或其他心智缺陷而影響行為能力，蔡男律師請求減刑等語並無根據，酌情後，依犯強制猥褻罪，處有期徒刑1年。可上訴。