俄官媒日前在推特釋出普丁視察新一批動員士兵的畫面，被眼尖的網友發現他手背上出現疑似靜脈注射治療的痕跡，健康疑雲再次引發討論，不過官方隨即刪除影片，當甚麼事也沒發生。如今有消息指出，普丁因抗癌特定飲食導致噁心、食慾不振，數月來已暴瘦8公斤，最近一次現身狀況明顯不佳。

綜合《每日郵報》(Daily Mail Online)、倫敦廣播公司 (LBC London)報導，長期堅稱普丁「有病」的Telegram頻道General SVR，同時被克宮內部人士所經營，聲稱核心圈擔心總統健康狀況持續惡化，儘管傳聞因服用抗癌藥物導致整個人看起來浮腫，但其實戰事至今，普丁的體重異常暴瘦18磅(約8公斤)。

報導指出，普丁本週末又接受了健檢，隔日(24)在與副總理切爾努申科（Dmitry Chernyshenko）就俄烏戰況開會討論時，他顯得無精打采，每當開口好像用盡全力一樣。鏡頭拍下，輪到普丁說話時，他咳了一聲，接著急忙把話說完，像是做賊心虛般的想遮掩。

該頻道稱，「普丁本人、家人以及醫師，甚至菁英階層都相當擔心總統的咳嗽症狀，還有長期噁心、食慾不振…」

此外，因為俄軍氣勢銳減，加上戰況不如預期，普丁特別容易發脾氣。就連幾天前與國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)視訊時嚴厲的斥責後，傳出一陣狂咳接著掛斷電話。