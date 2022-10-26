立委萬美玲出示經國國中平面圖認為會壓縮國中空間。(蔡依珍攝)

立法院教育文化委員會26日下午到經國國中了解改制完全中學的規畫。(蔡依珍攝)

立法院教育文化委員會26日下午到經國國中了解改制完全中學的規畫，但市長鄭文燦早一步帶立委鄭運鵬，拍板112學年度改制升格開始招生，引爆立委萬美玲怒火，痛批看守內閣時期倉促上路，急為「文高二」解編其心可議，一度和教育局長林明裕唇槍舌戰，甚至要把林「請」出會場，氣氛火爆，林會後強硬表示已成定局，會排除「萬」難如期明年招生。

桃園市府2020年以徵收費要價69億、超出財政負荷，計畫將桃園區經國路旁的高中職預定地解編為住宅用地，並以經國國中改制完全高中方式推動，曾以民調和萬份請願書力阻解編的立委萬美玲斥：「6班就成1校，不是倉促招生什麼才是倉促招生？」

萬美玲說，經國國中在校長林世倡帶領下，從16班蓬勃發展到25班，且鄰近小檜溪和經國重劃區都在持續發展，加上未來遇到龍年，學生會更多，但教育局竟急就章，要在明年改制成完全中學，增設6個班的高中職部，直指現存77間教室只有3間空教室，空間根本不敷使用，遑論未來幾年更多高中生入學，新大樓緩不濟急。

萬美玲擔憂，國中、高中和高職3個不同體制在同1校園內碰撞，勢必問題叢生，作息鐘聲不同、聘任師資有異等，過去平鎮、南崁等完全中學，最後都走上「分手」一途就是血淋例子，高喊別讓教育走回頭路，直指鄭文燦即將卸任，不該在看守內閣期倉促決定，趕著為「文高二」用地解編也啟人疑竇，呼籲教育局辦公聽會廣納心聲，讓下屆市長決定百年大計。

教師代表也稱，高中另外設校才是首選，若箭在弦上至少待高中部大樓建設完成再招生，否則勢必壓縮原有空間，且專科教室搬遷不是單純只是搬書桌，管線遷移又是另一筆經費負擔，感嘆自己只是基層老師，無法跟教育局和市長搏鬥。前家長會長涂漢聲也表達擔憂，斥為了設高中在國中部實施總量管制，就像顛倒的漏斗上面堵住、下面卻門戶大開，根本本末倒置。

議員詹江村也到場聲援，當場誦讀前縣長吳志揚時代要解編3.8公頃文高二用地時，民進黨議員黃景熙稱該用地「有55％是住宅用地，每坪高達50萬，等於讓地主20億直接入袋，身為地方民代，不反對很難證明沒拿錢」，如今每坪已漲到105萬，質疑鄭文燦是否有向地主承諾，急於在卸任前兌現，直指投票剩下30天，向鄭文燦喊話：「不要讓市民有遐想空間！」

萬美玲發言時，林明裕一度拿起麥克風數度質問：「所以委員妳是反對嗎？」引爆萬美玲怒火，稱亂扣帽子，要求尊重會議程序不要插話，林也反嗆「不懂裝懂」，應尊重地方職權、不要批評市長，萬一度以主席之姿要求林明裕再擾亂會議秩序就要請他離場，林則回嗆：「我離場他們（指教育局官員）也會跟著離場！」場面火爆，立委賴香伶連忙當「和事佬」，以「程序問題」獲得發言權，強調是要擴大討論，而非只是一言堂。

賴香伶也認同萬美玲說法，認為鄭文燦作法太倉促，許多當地居民認同經國高中應設在文高預定地，她離校時遇到家長也都希望另設高中，而非原地升格，她強調不能因經國國中班級數現在沒有很多，就要內設高中部，市府應保留給家長會、教師會參與決策過程，把最後決策留給下一任市長，呼籲不要以對立方式處理，「市府不差這一個學年度的招生！」

「要讓這屆9年級盡早入學，沒有藍綠或選票考量！」林明裕斥萬美玲「胡說八道」，藉立委職權鬥臭鄭文燦，直指文高二69億徵收、10億興建不敷成本，且緩不濟急，經國國中設校規模有36班，至今僅21班，且因8成學區重複，像是今年新生6班有3班是跨區就讀，加上北桃園高職需求孔急，強調明年免試入學招生額度210人已核定，增設高中部勢在必行。

林明裕說，全國有139所完全中學，大手牽小手都帶的非常好，經國高中將招收6個班級，包括2個普通科雙語創造力實驗班以銜接國中小創造力教育，及國際貿易科和商業經營科等商管群科各2班，設校計畫書已呈報教育部。他也提到，改制為完全中學所需空間，初步規畫新建1棟5層樓的教學大樓，每層樓有8間教室，總計40間教室，未來將專屬高中部教學、專科教室及辦公室使用，而在新建教學大樓未完成前，預計高中第1、2屆學生將使用現有國中校舍教學，但強調會力拼1年就完工，嘉惠學子就近入學，也帶動北區的教育文化水平。