知名花蓮「東大門夜市」，佔地約9公頃，集結約400家攤位，以4條不同文化特色小吃街打響全台知名度，但縣議員莊枝財今天質詢指出，夜市現有用地為道路兼廣場、停車場用地，未來攤商被迫遷移怎麼辦？縣府發新聞稿回應，縣府依花蓮縣建築管理自治條例規定，取得臨時性使用執照及臨時建築物使用許可證，經都市計畫委員會同意展延至2027年，一切合法，也請民眾安心。

2015年7月正式營運的花蓮東大門夜市，以佔地9公頃規模，打造極具特色的3條小吃街，另將原自強夜市攤商協商遷入，也成立自強夜市區，因此共有4區（4條街）夜市規模，已成地方熱門景點之一，尤其連假更將夜市擠得水洩不通。

民進黨縣議員莊枝財今天在縣議會質詢時，提出東大門夜市位於計畫道路上，且臨時建築執照已逾期限，攤商賴以維生，卻毫無保障，他還說，未來如果縣府處置這些土地，攤商何去何從？不僅攤商家庭受影響，觀光亮點恐成幻影。

花蓮縣政府晚間說明，「東大門夜市用地目前係為道路兼廣停用地，並依花蓮縣建築管理自治條例第34條規定，取得臨時性使用執照及臨時建築物使用許可證，前開執照續經2021年5月10日本縣都市計畫委員會第163次會議同意展延6年至2027年5月15日，東大門夜市用地及使用執照均為縣政府依照相關程序及法令所取得，請民眾安心」。

縣府說，東大門國際觀光夜市前年與去年連續獲頒環保署環保夜市特優殊榮，更年榮獲經濟部舉辦「優良市集樂活名攤」3星級優良市集，其中有多達52間攤商共榮獲130顆星級認證，是國內外旅人造訪花蓮時必去的指定景點。