針對桃園市政府欲將桃園區經國國中改制為高中一案，立法委員萬美玲今日偕同教文委員會召委鄭正鈐、桃園區市議員詹江村、候選人凌濤進行立法院考察，桃園市長候選人張善政競選總部發言人凌濤表示，選戰倒數計時，鄭文燦即將卸任，市府已進入「看守市府」階段，桃園市長鄭文燦急著卸任前，解編都市計劃中原教育用地「文高預定地」轉為住宅使用，質疑鄭文燦到底在急什麼？還是有誰的人情壓力必須在卸任前埋單？有何隱情？

凌濤表示，桃園區人口數從42萬成長到近46萬，且經國國中學區各里人口不斷增加，七年間成長將近兩萬人，經國國中或未來新成立的高中，班級數需求一定會增加，且桃園市國中畢業生錄取公立高中職的比例為六都最低，若文高二用地解編後，高中用地將從13.45公頃大福減少3.82公頃，只剩下9.63公頃，明顯不足，如今又要轉作住宅區，該決策嚴重忽視學生就學權益。

凌濤提及，經國高中成立早已是共識，辦學形式、空間等均可以討論，但依現行校舍配置圖，經國國中只剩下3間教室可做為教室或辦公室，若在明年匆促招收，班級數量根本不敷使用，「壓縮孩子的學習空間」，經國國中教師會、學生家長也有反對聲音，他強烈質疑，鄭文燦趕著卸任之前解編「文高二」的土地並定下此案，是不是要「還誰的人情？」後續還有哪些要還的「人情債」，要不要一次講清楚？

凌濤說，距離鄭文燦卸任不到兩個月，鄭一早帶著鄭運鵬到經國國中急於宣布該案，啟人疑竇。他也提到不僅鄭文燦，鄭運鵬是不是共犯結構？是不是也覺得學生權益不重要？

凌濤提到，「徵收用地財源不應是藉口」，徵收「文高二」教育用地的經費可逐年編列並積極向中央爭取經費，然而桃園市區僅剩一塊可作為經國高中的文教用地，應該要特別保護珍惜，為桃園孩子的教育發展保留更多機會、保障桃園子弟在地就學權利。