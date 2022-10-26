國民黨立委陳超明（前中）稱很有可能會挺鍾東錦。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

無黨苗栗縣長候選人鍾東錦這2天在通苑地區舉辦問政說明會，國民黨立委陳超明不僅到場還多次讚賞鍾東錦，被視為公開支持鍾東錦，陳超明26日受訪語帶保留「很有可能」支持鍾東錦，他的原則是支持能贏民進黨的人。而根據鍾東錦陣營私下透露，29日鍾、陳將合體造勢，屆時陳超明可能將正式公開表態支持鍾東錦。

對於原本大家都說陳超明是因為鍾東錦女兒鍾欣霖的原因才出面站台，陳超明說，他去年在苗栗4大公投說明會中，看見鍾欣霖坐在旁邊很認真聽講，於是上前聊天，才知鍾欣霖是他政大的學妹，直到公投結束，鍾欣霖才表明身分，因為有這個淵源，才讓他這幾天造勢場合上，幫鍾欣霖加油打氣。

至於是否公開表態支持鍾東錦，陳超明語帶保留稱「很有可能」，他表示，「要支持國民黨，並支持能民進黨的人」是他的原則跟理念，他也形容選戰是「贏了坐電梯、輸了爬樓梯」，所以還是以大局為重，不是在少數人高喊團結就能贏得勝選。

陳超明說，他們跟地方藍營或多或少都有做民調跟評估，所以心中還是會支持能夠贏得勝選的人，他也稱自己「沒有什麼力量」，謝謝大家的抬愛。

根據鍾東錦陣營內部透漏的消息，29日縣議員候選人陳碧華在竹南鎮的競選總部成立大會，鍾東錦與陳超明將同框和體，陳超明也將正式公開表態。而地方評估，若陳超明公開支持鍾東錦，勢必對國民黨候選人謝福弘選情造成衝擊。