日勝生加賀屋乾式溫泉岩盤浴，雙人券原價12320元，旅展價5488元，約是原價45折。(日勝生加賀屋提供)

每張1999元的雙人湯屋券是搶手貨，可雙人單次使用6坪聽泉系列湯屋。(日勝生加賀屋提供)

日勝生加賀屋平日大眾湯券一組5張，等於單次950元就能輕鬆享受泡湯，還可飽覽北投美景。(日勝生加賀屋提供)

「2022 ITF台北國際旅展」 11月4日起一連4天將在南港展覽館展開，線上旅展先暖場。擁有濃厚日式風情的日勝生加賀屋推出線上旅展，即日起至11月6日於官網限時販售。兩人入住一晚含早餐的住宿券原價25300元，旅展優惠只要9999元起，下殺39折，現省15301元。大眾池湯券每張1650元，旅展優惠950元，非常超值。

陽明山花團錦簇的美景，加上得天獨厚的溫泉資源，每年總吸引許多遊客前來賞花泡湯。北投加賀屋飯店落腳在陽明山腳下，業者特別規劃「春夏花季經典住宿及泡湯旅展優惠」，限定使用日期為2023年4至9月。從4至5月登場的海芋花季，到6月繡球花盛開，7、8月還有美麗的杜鵑花，民眾到陽明山賞花、泡湯不必匆忙來回，也不必人擠人堵車返家，輕鬆愜意返回飯店，享受高規格湯泉住宿，體驗日本人賞花泡湯的雅緻情懷。

日勝生加賀屋「經典住宿及泡湯券」包括全台最經典日式客房，溫馨和洋／和式雅緻套房兩人入住，加上豐盛精緻的日式自助早餐，日式極致之旅原價25300元，11／6前，線上旅展價只要9999元，相當於39折折扣。另外，能一覽北投美景的大眾湯池，平日大眾湯券一組5張，等於單次950元就能輕鬆享受。業者透露：「我們的大眾湯明年會漲價，預計調漲到1650元，目前買券的民眾，明年4到9月的平日，就可以用這個券享受大眾湯，等於省下700元。」

另外，日勝生加賀屋裡備受女性喜愛的乾式溫泉岩盤浴，藉由溫熱的「北投石」使體溫上升，加上檜木的自然香氣，躺著就能享受輕鬆美人浴，雙人券原價12320元，旅展價5488元，現省6832元，約是45折優惠，不到半價即可體驗。每張1999元的雙人湯屋券也是搶手貨，可雙人單次使用6坪聽泉系列湯屋。所有優惠券適用於2023年4至9月平日，假日加價依飯店規定，逾期將視同現金券折抵使用。