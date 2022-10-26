湖人球星詹姆斯（LeBron James）職業生涯進入尾聲，但他多次提到想要買球隊來當老闆，並且獲得聯盟總裁席爾佛（Adam Silver）的支持。席爾佛本周在《NBA Today》表示他樂見球員成為老闆，就像黃蜂老闆麥可喬丹（Michael Jordan）那樣，只是聯盟在擴軍計畫之前還有別的事情要先做，詹姆斯必須再等等了。

「當我們有球員成為管理階層或老闆，我認為這對聯盟是很健康的，顯然喬丹身為黃蜂老闆就是很好的生態系統。我對於詹姆斯想當老闆的雄心壯志感到興奮，拉斯維加斯將會是一個很好的新球隊地點。我們在那邊已經有女籃WNBA的王牌隊，不久前還拿了總冠軍。」

席爾佛提到眼下最重要的是勞資談判以及新的轉播合約，優先處理完畢之後才會回到擴軍的議題。今年6月詹姆斯在自己的節目《The Shop》說：「我想擁有一支NBA球隊，而且我希望那支球隊在拉斯維加斯。」

詹姆斯是史上最有錢的現役球員，職業運動員出身的「10億男」至今只有麥可喬丹、詹姆斯、老虎伍茲（Tiger Woods）3人而已。即使如此，喬丹當年買球隊也是歷經許多波折，他1999年想要入股黃蜂失敗，一度轉去巫師等待機會，2010年才正式成為山貓隊老闆。NBA球隊漲得飛快，喬丹花了2.75億美元買下山貓，現在球隊價值已超過10億美元。