許多情侶都曾遇到另一半無理取鬧的狀況。一位男網友分享，近日他剛起床腦袋還昏昏沉沉時，女友突然問他，「如果我喜歡上別人怎麼辦？」他下意識的回應，「我馬上換下一個」，當場惹哭女友，最後哄了1個多小時才和解。許多網友看了之後則紛紛感嘆，其實原PO說得非常有道理，不過也分享這時回應女友的標準答案。

原PO在Dcard發文表示，當天早上剛睡醒，仍有睡意、意識不是很清楚時，女友突然發問「如果我喜歡上別人怎麼辦？」這時他回應「誰理你阿，腦X，我馬上換下一個」，然後就翻身繼續睡，沒想到女友當場大哭不停，讓他急著道歉、哄了1個多小時。

原PO感嘆，自己平時對女友很溫柔，哪知道睡迷糊後講出這種話，雖然他不斷安撫，女友還是暗怒不已，不相信他的事後說詞、一直覺得要被甩了，如今他感到相當後悔，但也覺得很好笑。

對此，許多人紛紛回應，「可能你意識不清楚就是你的真心話咳咳咳」、「超好笑，你回的很有道理啊，喜歡別人不分是要等過年哦，有沒有人可以回答女生到底是想得到什麼答案」、「等等他有什麼立場生氣？所以他喜歡別人還不能甩掉他哦，問號欸」，另外也有網友分享這時應該說的話，「『那我就再追你一次讓你更喜歡我』標準答案」。

原PO也回應，其實這是交往以來女友第一次哭泣，事後他詢問女友問話的背後原因，「她說她只是想看我挽留她的樣子，不知道我那麼討厭」，後來兩人吃了火鍋、散散步就和好了，女友也為此道歉。