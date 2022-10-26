選戰倒數一個月，民進黨中央擔心18歲公民權修憲複決案難過關。民進黨基隆市長候選人蔡適應表示，18歲公民權要965萬高門檻的同意票，我們有責任給年輕人信心、給年輕人支持，讓年輕世代也能參與國家政策。

蔡適應今(26日)在臉書粉專貼文表示，11月26日是九合一公職選舉，更要投台灣民主史上第一次的修憲複決案。18歲公民權是各政黨一致的共識，但卻要965萬高門檻的同意票。我們有責任，給年輕人信心，給年輕人支持，讓年輕世代也能參與國家政策。

蔡適應接著指出，全世界有超過200個國家的18歲年輕人，擁有投票的權利。台灣的年輕人毫無疑問也應該享有這項權利，並承擔起責任，他們在乎的，比我們想像的更多，他們能承擔的，也比我們知道的更多。

蔡適應強調，11月26日，投給年輕人，讓18歲公民權美夢成真。11月26日，投給民進黨提名候選人，讓台灣的民主路，更堅定穩固。台灣加油！年輕加油！副總統賴清德、蔡適應1126挺18！