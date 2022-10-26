韓國首爾的一處公寓，警方破門後發現一具死亡多時的遺體，經查身分是20年前的一名女性脫北者。許多脫北者在逃離北韓後，仍然生活不順，失業率也高於普通韓國人。

CNN報導，韓國警方和統一部稱，這名女性脫北者現年40多歲，是在2002年逃到韓國。據首爾警方稱，這名婦女拖欠房租多次，房東無法聯繫上，因此首爾住房公司和社區管理員前往她的公寓，這才發現她的遺體。

警方說，她的屍體已嚴重腐爛、風化，「幾乎是骷髏狀態」。從她的衣著仍是冬裝來判斷，警方認為死亡時間可能接近一年。

統一部沒有透露她的名字，但表示，這位脫北者曾經被視為典範人物。從2011~ 2017 年，這名婦女曾在韓亞基金會擔任顧問，主要工作是幫助其他脫北者在韓國重新定居。

統一部官員表示，「此案令人非常難過，將會重新審查脫北者的危機管理，在需要改進的地方補強工作。」

根據統一部的資料，從1998年以來，已有3.3萬人從北韓出逃到韓國，2009年的脫北者人數達到了2,914人，是人數最高的一年。之後的年份也都在在1000人上下，但是自新冠疫情大流行後，北韓更嚴格的人員管制，出逃難度非常高，今年迄今為止只有42人。

脫北者的旅程充滿風險，他們多半要借道中國大陸，但期間可能被人蛇集團出賣，或被抓回北韓，出逃失敗將面臨酷刑、監禁和死亡。

但那些成功進入韓國的人，將面臨更多的新挑戰，包括生活習慣、文化衝擊、生活上一些韓國人的岐視，財政壓力，以及找工作的困難。根據統一部的資料，韓國脫北者的失業率高達9.4% ，而韓國人平均失業率為4%。

還有脫北者實在適應不了新生活，還逃回北韓去；1月初，韓國一名30歲的脫北者(職業是建築工人)，因此受不了孤立和貧困的生活，在之後越境返回北韓。這使人們關注到，原來脫北者並非人人都能成功適應在韓國的生活。