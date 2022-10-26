海洋大學2021年研究推測巨口鯊在北太平洋洄游，以菲律賓及印尼附近水域為產仔場，之後朝北移動，在春夏之際經過台灣東部外海，然後橫跨北太平洋抵達東側，再返回印尼菲律賓水域。（海保署提供／林瑞益高雄傳真）

海洋委員會海洋保育署26日公布，於今年6月11日在花蓮外海成功野放1尾長達3.5公尺的巨口鯊，並取得210小時持續向北游的紀錄，突破前次1990年在北美沿岸的50小時向南游的紀錄。

巨口鯊於1976年才被發現命名，屬於極為罕見的大型濾食性鯊魚，過去40多年來僅記錄264尾，其中超過50％紀錄於台灣。

這尾巨口鯊重約400公斤，在210小時內一路往北移動了112公里，平均每天移動13公里，當中觀察其日周垂直移動的行為達9次，夜晚在200公尺以淺水層活動，白天則下潛到平均400公尺深，最深達733公尺，晝夜棲息深度有明顯差異。

有鑑於巨口鯊、大白鯊及象鮫等物種資源稀少，行政院農業委員會漁業署已將巨口鯊公告為禁捕物種。海保署與國立台灣海洋大學、水產試驗所持續投入相關研究。海洋大學去年研究推測巨口鯊在北太平洋洄游，以菲律賓及印尼附近水域為產仔場，之後朝北移動，在春夏之際經過台灣東部外海，然後橫跨北太平洋抵達東側，再返回印尼菲律賓水域。

海保署說明，巨口鯊是大洋濾食性軟骨魚類，喜好在大洋中水層悠游，其魚體及鰭部柔軟，不像其他鯊魚類擁有快速的游泳能力，這次標識籤於今年6月20日在宜蘭頭城離岸約35公里處彈脫，明顯的晝夜垂直洄游行為可能與餌料生物棲息分布水層有關。