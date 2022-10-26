嘉義市工業會、商業會、職業總工會等工商界人士組成「勇媽工商後援會」，支持嘉義市長黃敏惠拚連任，前副總統蕭萬長、前立法院長王金平及近22位現任及歷任立委今也來到場助陣，看到昔日立院「兄弟姐妹」出面相挺，黃敏惠幾度哽咽，也感謝工商界朋友的努力，才能撐起嘉義市這座光榮城市。

黃敏惠競選總部指出，今成立的工商後援會包含代表資方，由嘉義市的企業界、商業界、工廠、店家等組成的嘉義市商業會和嘉義市工業會兩大人民團體，以及代表勞方的嘉義市職業總工會、各行各業的基層職業工會、企業工會等團體組成，代表黃敏惠拚經濟有成，業者有感，大家才展現挺黃敏惠連任的決心。

王金平推薦黃敏惠時，甚至以英國任期最短首相特拉斯為例，強調「好的就該繼續！」，指黃敏惠是好的選擇，好的市長就該讓她繼續做，誇嘉義市在各項評比中都有很好的成績，包括2020幸福城市全國第一，2021施政滿意度全國第一，2022年遠見五星市長等，呼籲大家一定要支持黃敏惠連任，將嘉義市推展成台灣最好的觀光城市，以及工商最進步的城市。

蕭萬長說，他從認識黃敏惠的爸爸開始，就知道阿惠是個人才，為人老實且一心一意為嘉義市打拚，因為黃敏惠有一個好的施政願景、藍圖，才讓嘉義市變成大家都稱讚的好地方，不止各行各業的營利事業銷售額連續3年都第一名，家庭可支配所得更連續3年破百萬，贏過台中、台南、高雄，「這都是黃敏惠拼經濟的證明！」

黃敏惠在現場哽咽地說，什麼自己叫作勇媽，是因為她一直學習勇敢媽媽的精神，就像家庭出現問題時，勇敢的媽媽一定第一個站出來，如果沒有學習勇媽的精神，政治這條路真的走不下去，強調自己有一個目標，就是幸福不止步，要讓小小的嘉義市被全台灣看見，未來也希望與工商界攜手合作，讓嘉義市成為台灣新都心。