嚴正嵐產後復出，留了一頭長髮。（海蝶音樂提供）

嚴正嵐產後復出，在半年內瘦身成功。（海蝶音樂提供）

嚴正嵐於5月升格新手媽媽，不到半年瘦回少女時體重，足足減了16公斤，今（26日）她正式宣布個人第二張專輯《獨在》將領先實體於11／3首先數位上線，嚴正嵐新造型驚訝已留成一頭少女長髮，看起來完全是「小姐」模樣，宛如少女。

有子萬事足的嚴正嵐，雖此次發片路遙遠，她特別感謝海蝶唱片團隊們的愛與支持，她表示一開始是因為疫情所以延期，「後來和公司討論說想要趁疫情生小孩，公司也能夠理解，一切就都很感恩，很謝謝大家願意配合讓我先完成結婚生子的人生規劃，再回來繼續衝刺事業。」

此外，她也覺得歸功發片期倒數，「逼得我產後要快速恢復，我到現在胃口都還是非常好，也算是萬幸，目前離我的目標，只差0.5公斤，相信就將達標。」

嚴正嵐新專輯《獨在》原本計畫去年秋天發片，本來她有一度有想效法徐佳瑩和鄧福如（阿福）的「闖關」念頭，「想在懷孕時拍攝MV，但唱片公司的大家相信我可以產後快速瘦身，這樣拍攝MV時，Birdy導演就不需要一直避我的肚子。」為了音樂作品可以有更大的詮釋空間，在慎重的考慮下決定延片。

對於新專輯取名《獨在》，嚴正嵐說：「在生完小孩之後，對於孤獨和獨一無二這兩個詞更是有感，於是有了專輯名稱《獨在》的想法。」

專輯中8首創作說的是「成為自己的力量一直都在」，如何獨處、如何為自己加油打氣、如何讓彼此負擔自己的寂寞、如何祝福與別離、如何欣賞自己的別緻，「希望能藉由這張專輯和大家分享，這些力量都是我們與生俱來的天賦。」