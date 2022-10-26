前76行者召集人陳修將涉嫌殺害胡姓女友一審判刑9年6月，全案上訴二審，台中高分院今天召開準備程序庭，對於陳修將出庭時辯稱沒有殺人動機，死者家屬表示無法接受。

陳修將涉嫌殺害胡姓女友，去年12月遭檢方依殺人罪起訴，審理的彰化地方法院宣判，法官認為陳修將涉犯刑法傷害致死罪判徒刑9年6月，另犯傷害罪判刑6月，全案可上訴。

根據彰化地檢署起訴書指出，陳修將懷疑胡姓女子與陳姓男性友人有染，陳修將看到胡女滑手機，以為在跟陳男聯絡，一氣之下抓胡女頭部往地板床鋪猛砸，造成胡女不治。

陳修將雖向檢警辯稱只有打胡女巴掌，可能因為沒打好，才會傷到眼睛，又指女友體質易瘀青，身上才會有多處瘀青，不過檢察官未採信陳修將說詞，去年12月依殺人罪提起公訴。

彰化地方法院今年8月針對陳修將案作出判決，法官認為陳修將涉犯刑法傷害致死罪，判處有期徒刑9年6月，而陳修將也因懷疑陳男與胡女有染，2度傷害陳男，法院認定犯下傷害罪判刑6月，可易科罰金，全案仍可上訴。

全案經上訴二審，台中高分院今天召開準備程序庭，陳修將出庭時辯稱，沒有殺人的動機，是在與胡女拉扯時，胡女從樓梯間跌倒，頭部致死傷不是他造成的；對於陳修將的辯詞，死者家屬表示無法接受，是陳修將的卸責說詞。