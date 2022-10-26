BA.5次世代疫苗要來了！中央流行疫情指揮中心今天宣布，經過食藥署今天下午召開的專家會議，決定核准BNT、莫德納兩款以BA.5為基礎的次世代雙價疫苗輸入，指揮官王必勝表示，最快明天就會召開ACIP會議討論接種方式，目前也已請莫德納公司準備供應，估計會有60萬劑將於11月上旬抵台。

王必勝說，由於我國早已與莫德納簽訂次世代疫苗合約，因此叫貨速度可望加快，至於BNT疫苗則需要另外洽談合約，目前策略是先用莫德納，如有不足才會再與BNT簽約，以避免疫苗浪費。