大陸民航局今（26）日宣布，將在兩岸航點之間，每週安排676班航班。陸委會對此回應稱，陸方此舉不涉及兩岸協商，航空業者所提之班表申請，皆為現有航點。

大陸民航局運輸司副司長徐青今日宣布，大陸冬春航季預計在大陸33個航點與台灣桃園等4個航點之間，將每週安排676班航班；貨運航班（含客改貨）則為6148班。

經本報洽詢，陸委會透過書面表示，陸方調整其冬春季航班規劃，尚不涉及兩岸協商，業者實際向我方民航局提出的班表申請，均為現行開放的航點。

陸委會續指，目前陸方對於兩岸現行航點的航班數仍有限制，顯見實際執行仍有疫情相關考量。

外界持續關注兩岸航點有無增加的可能性。陸委會上月表示，兩岸空運客運航點開放須依旅運需求評估，另亦牽涉中國大陸疫情風險管控，及雙方民航部門許可等程序，仍需經兩岸溝通才能實際執行；政府相關部會將持續就整體情勢妥慎進行評估。