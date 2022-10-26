台灣九合一選舉牽動政治局勢，連日本學者小笠原欣幸都十分關注，並在個人臉書發表對各縣市當選名單的預測，其中在關鍵對峙、三腳督甚至四腳督等最受矚目的選戰中，基隆市由國民黨謝國樑勝出，台北市三腳督國民黨蔣萬安勝出，桃園市四腳督國民黨張善政勝出，新竹市三腳督民眾黨高虹安，可說藍營取得滿載而歸的戰果，白營也有相當斬獲，綠營則僅保住5個傳統富有優勢的縣市而已。

小笠原欣幸（Yoshiyuki Ogasawara）今(26日)在臉書發文表示：到九合一選舉投票日剛好一個月。參考台灣媒體的各種民調和報導，整理好目前的選情，並預估22縣市長選舉：民進黨5，國民黨15，民眾黨1，無黨籍1。關於這次選舉的整體情況和背景，我要另外撰文說明。因為這次我無法進行田野調查，訪問選舉人士，所以有可能看錯、誤判。我十一月中旬才訪問台灣，打算親自了解選情。到時候，我希望台灣朋友們給我指教。

根據小笠原的預測，本次當選可能性很高的有：新北市侯友宜、新竹縣楊文科、台中市盧秀燕、彰化縣王惠美、南投縣許淑華、雲林縣張麗善、嘉義縣翁章梁、嘉義市黃敏惠、台南市黃偉哲、高雄市陳其邁、屏東縣周春米、宜蘭縣林姿妙、花蓮縣徐榛蔚、台東縣饒慶鈴、金門縣楊鎮浯、連江縣曹爾元。

而關鍵預測在「可能當選，但是領先的幅度不大」者：基隆市謝國樑、台北市蔣萬安（第二名黃珊珊）、桃園市張善政、新竹市高虹安（第二名沈慧虹）、苗栗縣鍾東錦（第二名徐定禎）、澎湖縣陳光復。