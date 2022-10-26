香港32歲女星王子涵從出道就以性感撩人外型引起討論，模特兒出身轉型成演員，參與過許多戲劇演出，但最令人驚訝的是，她的父親是以《賭神》、《賭俠》和《九品芝麻官》等電影爆紅的知名導演王晶；王子涵最近剛從橫店拍戲完，上傳小蠻腰辣照，超自律身材驚豔眾人，還有人開玩笑說「好險不像爸」。

32歲王子涵從模特兒轉型成演員後，尺度無限度，她本來就是高冷美女，標緻臉蛋加上火辣身材，從出道就有不少粉絲；王子涵在2015年加入香港無線電視台後，幾乎年年都有新作品，24日她在IG更新近況，「橫店生活暫告一段落」，透露自己剛結束一部劇的拍攝。

除了分享近況外，王子涵也附上美照，穿著簡約的白色上衣和牛仔褲，短版剪裁的設計也讓她結實的小蠻腰被看光，她更自豪地說，「不得了，根本就是上天知道我努力，所以給我獎勵一條帶線條的小蠻腰」；不只有小蠻腰，王子涵傲人胸形也超明顯，火辣身材讓人垂涎三尺。

網友們看到王子涵原來身材這麼辣，也紛紛留言「腹肌太強啦」、「身材維持太好了吧」、「讓人羨慕的身材」；不過，也有不少人得知王子涵是王晶的愛女，忍不住開玩笑，「不敢相信爸爸是王晶」、「好險不像爸爸」、「哇，王晶有個漂亮女兒啊」。