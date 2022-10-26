大陸民航局表示，今年冬春季班表自10月30日起執行。兩岸部分，大陸33個航點與台灣桃園等4個航點之間，將每週安排676班客運航班。據了解，這是原本就已談妥的航權與航班數，但實際上沒飛這麼多。因疫情的原因，台灣民航局只准許北京等4航點至台灣的航線，航空公司想飛其他城市，必須向兩岸民航局提出申請。

大陸民航局今天（26日）舉行10月例行新聞發布會，大陸民航局運輸司副司長徐青在會上表示，目前民航航班換季工作已準備就緒，大陸民航將從今年10月30日至2023年3月25日執行2022／23年冬春航季航班計畫。

兩岸部分，在大陸33個航點與台灣桃園等4個航點之間，將每週安排676班航班；貨運航班（含客改貨）則為6148班、年增6.7％。

不過，「大陸33個航點、每週676班客運航班」，航空公司看得到卻吃不到。據了解，2020年新冠疫情開始後，台灣民航局單方面大幅縮減大陸航點，從原本的33個砍到4個，目前僅剩北京、上海、廈門、成都。台灣可飛兩岸航線的4個航點，包括桃園、松山、台中、高雄，目前航班大多集中在桃園，少數在松山與高雄，台中則掛零。

2020年新冠疫情爆發後，大陸和台灣先後關閉邊境，導致客流量大幅減少。按照目前的班表，以北京來說，目前每周只剩3班，包括華航、長榮、大陸國航各1班；原本最熱門、天天飛好幾班的上海航線，自今年3、4月上海封城大幅砍班後，目前華航、長榮輪流隔週飛1班。此外，廈門與成都航線，華航與長榮現在各維持每週2班。

航空界人士表示，大陸民航局公布的航點與航班數，是疫情之前原本就在執行的航班狀況，和疫情發生後實際執行的客運航班數量，兩個是不同的概念。如果真的要恢復從台灣飛往大陸33個航點，必須向兩岸的民航局申請，就算提出申請，還要考慮大陸航點的防疫能量，隔離旅館是否足夠，而准駁權在於兩岸民航局手中，航空公司不是自己想飛就能飛。