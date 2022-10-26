警方在簽賭站查扣9萬元現金，及犯罪用的電腦與傳真機。（民眾提供／李俊淇台南傳真）

台南1名45歲劉姓男子，上月才出入天九牌職業賭場遭抓，警方發現他另經營六合彩職業簽賭站，昨（25）日晚警方聲請搜索票進行攻堅，當場逮獲劉男與4名員工正在用電腦收取六合彩牌支，而初部計算電腦賭金收入與支出，發現當月竟超過5500萬金流，堪稱近期台南地區破獲賭資最多之六合彩簽賭站。

警方表示，現場劉姓主嫌及在場4名員工正在收取六合彩牌支，並查扣現金9萬餘元、犯罪用傳真機7台、電腦7台、列表機3台、手機7支、銀行存簿7本及帳表1份等贓證物，訊後依賭博罪嫌移請台南地檢署偵辦。

據了解，該六合彩簽賭站組織綿密，分工細緻，員工自傳真機接收牌支後，立即輸入電腦程式彙整後再發送，簽賭金額龐大，經員警初步檢視計算電腦內之賭金出入，1個月內超過5500萬元。

警五分局分局長洪頂力表示，因應年底選舉將屆，為維護選前治安狀況，使九合一選舉順利進行，將持續配合警政署政策，針對境外資金或選舉賭盤，企圖擾亂國內選舉狀況，警方將積極查辦、絕不寬貸，嚴防不法勢力介入選情，穩定選前治安環境，讓大選順利進行。