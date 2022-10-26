民眾黨新竹市長候選人高虹安深陷論文侵權爭議，還被爆出任職資策會時涉嫌不當兼職科智企業領雙份薪水，高為此大動作反擊，批評現任資策會執行長卓政宏公然說謊。對此，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲26日在臉書為高虹安抱屈，怒批民進黨操弄國家機器於股掌，「不同路就捅你，絕對還會有下一個受害者。」

柯文哲指出，高虹安今天在記者會語重心長說了一句「還好」，還好當年保留資策會主管跟自己的e-mail，能證明自身「清白」，包括出國就讀、做研究、輔導衍生企業「科智」公司當上處長的過程，信件顯示不只一位主管知情和交付任務。「還好，否則面對國家機器，高虹安也只能含冤莫白。」

「這句還好，非常『不好』。」柯文哲表示，資策會是國家專業科技人才推手，竟然汙名化前員工，還要告上法院，淪為執政黨的打手，而資策會說高虹安違法兼差沒有報備，因此「無從核准」其任職科智企業業務處長。但科智與資策會主管的email中，可知高虹安跟資策會主管回報工作內容，也沒有領科智的薪水。

柯文哲說，資策會還推薦高虹安參加經濟部對國家產業創新獎個人獎項，其中第5屆得獎專輯載明，「現在，高虹安除了仍任職資策會持續研發工作之外，亦輔導科智企業推廣機聯網系列產品。」明明資策會知情，還要指鹿為馬、入人於罪。

柯文哲稱，過去資策會鼓勵優秀員工到衍生公司發展技術，堅實台灣科技產業，現在翻臉不認帳，以後哪個員工敢為資策會賣命？

文末，柯文哲諷刺說道，但高虹安也不孤單，去年質疑高端不可能在7月通過EUA、被打成中共同路人的中研院士陳培哲，以及反萊豬進口結果被衛福部控告違反食安法的醫生蘇偉碩，再到今天的高虹安，「民進黨操弄各種國家機器於股掌，不同路就捅你，絕對還會有下一個受害者。」