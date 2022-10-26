「金曲歌王」曹格與妻子吳速玲結婚14年，育有一對子女，今年卻屢傳婚變、分居，曹格更在本月承認夫妻冷戰中，沒有把握能走一輩子。今（26日）晚間，曹格突PO文：「我老婆愛這個人！夠厲害了吧！」引起熱議。

曹格稍早在社群平台發文：「我老婆愛這個人！夠厲害了吧！」還留言寫下：「我變壞了」、「我變很壞了」，以及貼上一隻熊貓貼圖，無厘頭的舉動令網友摸不著頭緒，紛紛留言關心：「Gary你還好嗎？」、「是不是又喝多了」、「要對你的老婆有信心，祝福你們」，還有網友直接建議：「情緒反覆無常只會把身邊人推得更遠，該就醫就去就醫。」而曹格已在剛才把文章刪除。

曹格16日返馬來西亞參與《Crazy For LIVE》演唱會記者會，主動提起婚姻生活，根據《中國報》報導，他透露與吳速玲冷戰中，關係非常不好，更鬆口認：「我現在沒有把握跟我太太會一輩子，但是我們肯定的是對小孩子非常疼愛！」

首度認夫妻冷戰後，曹格事隔幾天忽然上傳一張與其他女子的親密貼臉照，被外界質疑該不會有新歡，對此曹格緊急澄清：「她老公和小孩都和我們一起去露營」，否認有新戀情。

事實上，曹格患有躁鬱症，昨（25日）才發文表示要好好共處，目前已停藥，希望透過愛、冥想、心理諮詢和花很多時間獨處等緩和症狀，獲得許多粉絲的鼓勵。

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