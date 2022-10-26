台中市神岡區一處工廠26日驚傳水泥桶屍命案，警方現已著手調查凶嫌並釐清死者身分。回顧2020年間，台中才發生雙桶屍命案，案件曝光全因1名涉案的男子受不了良心譴責，向警方透露案情，警方分別於台中及苗栗山區發現2個遭遺棄的桶屍，釐清死者身分為16歲少女與50多歲黃姓男子。

回顧2020年中市雙桶屍命案，檢警查出主嫌徐德益等人，2017年間先虐殺蔡姓少女，2019年間再開槍擊斃土地糾紛案的黃姓證人，2人遺體被塞入塑膠桶淋灑強酸後以水泥封屍丟棄，遺體面目全非。案經台中地方法院今年4月27日審結，合議庭認定徐主導殺人，手法慘無人道，依兩個殺人罪判處死刑，褫奪公權終身。

2016年間，當時還在假釋中的徐德益帶王閔正從事土地仲介買賣，因花光委託人的300多萬元，沒錢可還。當時王的16歲蔡姓女友也在徐德益手下做事，但她卻多次攔阻男友與徐等人共事，之後又因故與王男分手；蔡女因與徐男的15歲陳姓女友不睦，且陳姓少女被家人通報失蹤，徐男擔心蔡女會報復舉發，與王男、陳姓少女竟因此動了殺機。

檢警調查，2017年5月間，徐男等人躲到新竹租屋，輪番將蔡女灌醉；陳女、王男拿鐵鎚爆擊其頭部，徐男再持菜刀割頸、利剪刺胸，蔡女遭虐殺慘死後，徐男等人以塑膠桶裝屍，經數度搬遷，最後藏放豐原老家，事後還宣稱蔡姓少女因偷走300多萬元才捲款失蹤。

台中雙桶屍案殘忍冷血，徐姓主嫌等人殺害蔡姓少女等2人，手法兇殘，並桶屍棄置。（台中檢方提供／陳淑芬台中傳真）

台中雙桶屍案，徐姓主嫌等人殺害蔡姓少女等殘忍冷血，持剪刀刺胸，利剪刺進她胸口，還殘忍攪動剪刀，圖為檢警查扣的凶器。（台中檢方提供／陳淑芬台中傳真）

徐男在2018年透過黃男介紹認識何男，佯稱可幫忙用何父的土地辦貸款，卻直接賣地騙走2000多萬元，何男察覺後怒告徐男。

土地糾紛案開庭時，徐男發現黃男作證證詞對他不利，一行人在2019年6月間將黃男強押到太平區養狗場痛打，並強行注射毒品後，開槍擊頭斃命，再把屍體裝入塑膠桶載往山區掩埋。

台中地檢署去年3月間依殺人等罪，將徐德益及共犯王閔正、林宥廷、張集喬、童睿明、宋文達與趙子真等7人提起公訴，並對徐具體求處死刑。台中地院審理後，合議庭認為徐德益殺人手段凶狠殘暴、泯滅人性，有永久與世隔絕必要，依2個殺人罪及遺棄屍體等罪判處死刑，褫奪公權終身。王男與林男配合殺人，犯後態度尚可，均判無期徒刑，褫奪公權終身；童、宋、張及趙男等4名共犯，則判刑12年8月至及19年6月不等。本案可上訴。