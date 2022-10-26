張善政今晚到桃園仲平黃昏市場掃街，受到攤商和民眾熱烈歡迎。(蔡依珍攝)

張善政今晚到桃園仲平黃昏市場掃街，受到攤商和民眾熱烈歡迎。(蔡依珍攝)

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬諷刺對手張善政在吹噓對抗大陸網軍，但卸任後言行一致親中，主張台灣使用華為資通訊設備，等於是讓主機「木馬屠城」。張善政對此重申，他當初說科技業西進要把研發的根留台灣，呼籲民進黨不要一直抹紅，更斥鄭運鵬在立院當《數位中介法》打手對台灣傷害更大。

張善政稱跟大陸網軍對戰10多年，但主推科技西進，遭質疑是自相矛盾。

「請民進黨的朋友看清楚我當初講的！」張善政今晚到桃園仲平黃昏市場掃街時表示，自己是強調，當台灣科技業西進的時候，要把具有深度的研發的根留在台灣，這才是重點，請民進黨不要一直抹紅，民眾已經很不耐煩了。

面對鄭運鵬「主機木馬屠城」一說，張善政也批評真的是很誇張，直指鄭運鵬在立法院當惡法《數位中介法》的打手，對台灣的民主傷害更大，指鄭運鵬應該去面對推惡法的問題，不要一直在抹紅、抹紅、抹紅。

張善政強調，他和團隊一直都在儘量、努力的去接觸基層民眾，去了解他們生活裡面的問題，最後一個月，這個方向不會改變。

張善政也希望自己會是最親民的市長，這也是大家的期待。他提到自己在行政院的時候，對於台南大地震救災的行動，就是想要去疏解台南民眾的痛苦，這就是他心裡面最親民的舉動之一，也是他出發點。