外送員趕送餐分秒必爭，多送幾張訂單才能累積收入。不過一名簡姓網友表示，某天送餐的尖峰時間，遇到一名外送員停下機車，拿起掃把在路邊掃地，詢問後才知道，因為這條路上有視線死角，外送員擔心急剎時會因為落葉打滑，他才自告奮勇為用路人清除這些危險因子。

原PO在臉書社團《汐止集團》發文表示，日前經過汐止某條小路時，發現一名外送員車停在路邊，起初以為是在送餐，不料外送員竟拿起竹掃把，默默地掃除路上的小石子和落葉，讓原PO對他的行為感到好奇。

原PO上前詢問後，外送員回應，這條路段有視線死角，會車時若來不及閃避，緊急剎車時若地上有落葉很容易打滑，因此他才會利用時間掃地，避免發生憾事。原PO對此感動不已，直說：「真的謝謝你的用心，在餐期尖峰時間來幫忙，處理這種大家不會注意到的小事」。

貼文曝光後，許多人都被外送員的暖舉感動，紛紛留言，「給個讚，有這種人真的棒」、「好人，最近機車族很常會走這條路」、「這樣的人不給爆小費會睡不著」、「好人一生平安，上線每小時均3，單單有小費拿」。

▍本文經簡姓網友授權，轉自FB私密社團《汐止集團》