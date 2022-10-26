安心亞與陳昊森在片中扮演姊弟。（羅永銘攝）

《罪後真相》26日舉辦首映會，導演陳奕甫（左起）率謝章穎、安心亞、陳昊森、張孝全、方郁婷、詹子萱以及監製吳明憲出席。（羅永銘攝）

犯罪懸疑電影《罪後真相》今（26日）舉辦首映會，導演陳奕甫率眾演員張孝全、陳昊森、方郁婷、安心亞、詹子萱、謝章穎出席，片中飾演陳昊森姊姊的安心亞，跟張孝全也很有緣分，她曾在電影《被偷走的那五年》客串演出，暌違近10年再碰頭，張孝全笑說：「一到拍攝現場，好奇安心亞在哪邊化妝，結果她就站在我面前，我還問工作人員她在哪裡，完全沒認出來。」

安心亞在電影中為凸顯殺人犯家屬的樸素形象，頂著頹廢亂髮且幾乎素顏，提到和張孝全只對到1場戲，她表示：「其實很緊張，上次是漂亮的前女友，這次早餐店老闆娘憔悴又滄桑，但我就豁出去了！不過這2次合作都只有一場戲，真的偏短，希望未來有機會可以超過5場！」而她與陳昊森的對手戲堪稱該片最大催淚點，安心亞憶起拍攝第1天，見到陳昊森透過化妝鏡反射熱情打招呼，瞬間就覺得2人是姊弟。陳昊森也透露初見面其實很有距離感，是拍攝前安心亞主動握了他的手，讓他一秒入戲。

飾演棒球場打工小弟的謝章穎在片中跟張孝全、陳昊森、詹子萱都有激烈的肢體衝突，是案件關係人，他表示，拍攝過程都是真的打，「導演說太小力，孝全哥也叫我認真推他，但他真的很壯，我推不動。」並稱和陳昊森的打戲最輕鬆，「我們像兄弟一樣，打起來比較放鬆。」詹子萱飾演棒球場情殺案受害者，首次大銀幕演出就要扮「屍體」，光特效化妝就要5小時，躺在血漿中一整天，「很神奇的體驗，因為血漿是溫熱的，我越來越相信這件事是真的，開始有人生跑馬燈，無法控制自己的眼淚。」

該片將於本周五（28日）上映，上周舉辦口碑場，張孝全表示：「目前聽到大部份的人都說喜歡，很興奮電影正式要跟大家見面了。」並透露首映當天家人會來看，之後也有包場要邀請朋友觀賞，他說，喜歡包場和朋友交流，因為可以收到最真實、直接的反饋，結束還可以相約去喝酒，「很常喝一喝就講實話，不管好壞都是很好的建議」。導演也透露已經收到許多不錯反饋，除了針對驚人結局的熱情討論，觀眾對張孝全和陳昊森有別於以往的演出也讚譽有加，讓他格外開心。