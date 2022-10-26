民眾黨立委邱臣遠踢爆高端疫苗二期臨床試驗的合作廠商是中資公司，質疑衛福部當初阻擋BioNTech疫苗進口，就是以代理商是中資為由，如今卻雙重標準。對此，台北市長柯文哲26日再嗆，民進黨從上到下護航高端，前衛福部長、民進黨台北市長候選人陳時中也忘記身上還有抗中保台DNA，「說抗中是你，要靠中也是你。」

柯文哲晚間在臉書發文，指2021年5月台灣爆發疫苗荒，5月28日時任防疫指揮官陳時中在立法院被立委高虹安質詢時說，「上海復星的BNT疫苗是大陸代工」、「上海復星現貨的 BNT疫苗是以德國原液在深圳分裝」，足足擋了4個月，BNT才在慈濟、台積電等民間團體努力下進口，為台灣人民救命。

柯文哲質疑，德國原液、中國分裝明明是假消息，但指揮官說為了台灣好，就算德國原液貼了簡體字標籤也不行，但同樣打在國民身上的疫苗，高端卻可以委託中資企業來做重要的二期臨床試驗，「民進黨從上到下全力護航，陳時中也忘記自己身上還有抗中保台DNA。」

柯文哲痛斥陳時中，「說把關是你，要放水是你；說抗中是你，要靠中也是你。濫用人民信賴的是你，綁架台灣意識是你。」顯見雙標黨就是民進黨。