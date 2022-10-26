嘉南平原稻作產業的重要命脈–曾文、烏山頭水庫，目前合計蓄水率44％、蓄水量2.5億噸，僅去年同期的一半，是否影響明年一期作供灌？農田水利署嘉南管理處表示，「內部正討論中」。生產「無米樂」品牌的芳榮碾米廠，執行長黃麗琴說，現在水情狀況令人憂心，台南後壁一期作已連2年休耕，雖然適時讓農地休息是好事，但如果又面臨一次，叫育苗場、販售農業資材等周圍產業鏈情何以堪。

豐水期將過，南部地區每年11月到4月為枯水期，今年降雨不如預期，曾文、烏山頭水庫蓄水量2.5億噸，較去年同期減少約2.5億噸。水庫像是存錢筒，如果今年進帳多，明年供灌就比較充裕；反之，儲存的積蓄不夠，供灌時程就會受影響，農地更可能面臨停灌。

農田水利署嘉南管理處管理處長黃義銘表示，明年一期水稻及春季雜作的灌溉用水量，預估還需2.3億噸。依照目前水情狀況，他坦言，確實低於歷年平均值，目前內部正在討論明年的因應對策，做最好的準備。

後壁是台南最大稻米產區，多數稻田仰賴曾文、烏山頭水庫供灌，去年一期作水庫缺水，導致灌區農田全面停灌；今年一期配合節水大區輪作制度，許多農田也都休耕，不過農民因有相對應的補償而衝擊較小，但對周圍產業鏈業者卻影響很大，如碾米廠、育苗場等販售農業資材的業者。

黃麗琴說，擁有產銷履歷或友善耕作的農地，不在大區輪作規範下，水庫還是得放水給這些農地使用，但為避免和休耕的鄰田起糾紛，即使可以種稻，後壁不少農民仍選擇休耕；而明年一期的大區輪作換嘉義縣休耕，她建議應將這些例外的農地，全面納入大區輪作規範內，或許能讓後壁明年一期免於休耕的命運。