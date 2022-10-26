半導體材料供應商德商默克集團位在南科高雄園區的「電子材料供應系統與服務高雄新廠」，今天（26日）啟用。高雄市長陳其邁表示，加碼投資台灣、投資高雄，絕對是一個最具智慧的決定。

陳其邁今(26日)在臉書粉專貼文表示，感謝國際大廠持續看好高雄，德商「默克」新廠落成啟用。默克首度在台生產電子材料供應系統與設備，布局首選就是高雄，我們非常感謝。默克已經是300多年的化學廠商，這幾年也逐步在半導體與材料等，擴大全球布局。短短10個月，有效率的將新廠落成，代表高雄台南的半導體產業鏈，從代工到封裝等，對上游材料設備需求強勁。

陳其邁接著指出，今一期新廠，特殊氣體與化學品儲存與運輸設備之生產與研發中心落成；二期半導體材料研發跟生產基地，也將在明年如期動工。這也是建立完整半導體產業鏈的重要拼圖。

陳其邁表示，台積電來到高雄投資，包括默克等80家從材料零組件設備的廠商，也都到台南、高雄，讓生態系更加強化、穩定。南台灣半導體聚落更加完整，更以高雄為樞紐供應全亞洲半導體廠商所需。

陳其邁表示，長遠來說，台灣在世界先進半導體製程、與半導體全球產業供應鏈裡，仍舉足輕重、保持領先，相信還是可以非常樂觀的期待全球市場，因為智慧應用服務伴隨科技發展，不可或缺。高雄市招商團隊，由市長帶頭，與經發局同仁親力親為，做最有效率的投資夥伴，現在這個當下做布局，加碼投資台灣、投資高雄，絕對是一個最具智慧的決定。