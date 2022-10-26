民進黨新北市長候選人林佳龍今下午5時原訂到中和區和平街黃昏市場掃街，未料卻突然出現發燒症狀，當時快篩陰性，但已先行在家中自主管理隔離，因此行程取消，今晚間近9時，林佳龍競辦表示，林再次快篩，結果呈現陽性，後續將配合相關防疫規定及醫生指示，於板橋家中進行7日居家隔離。林佳龍目前健康情況良好，感謝各界關心，造成不便之處，敬請各位媒體見諒。

明下午4時「淡水水碓三友黃昏市場」行程，將由前立委呂孫綾披上林佳龍候選背帶，代表林佳龍掃街。明晚間6時「新北大翻新聯歡晚會‧淡水總部成立場」（總統行程）照常舉辦，林佳龍本人不會到場。

選舉進入倒數1個月階段，林佳龍行程滿滿，今天上午前往草嶺古道，與宜蘭縣長候選人江聰淵共同騎乘自行車，暢談觀光政策，當時仍看起來精神飽滿。不過今下午傳出林佳龍出現發燒症狀，競辦臨時通知媒體表示，林目前雖然快篩陰性，仍先自主在家隔離，今下午5時原訂的黃昏市場掃街行程也先取消。

競總晚間表示，林佳龍再次快篩結果呈現陽性，後續將配合相關防疫規定及醫生指示，於板橋家中進行7日居家隔離。林佳龍目前健康情況良好，感謝各界關心。