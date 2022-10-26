一個都不能少，浙江一對連體嬰手術分離姊妹均安。主治醫師鈄金法在手術過程中。（浙大兒院提供）

澎湃新聞報導，浙江大學醫學院附屬兒童醫院手術室，月26日上午為一對腹部相連、共用臍帶的連體嬰兒，在出生40天後，經手術分離，姊妹均安。連體嬰是極罕見病症，發病率約為10萬分之一。這是浙江於2000年施行大陸首例坐骨連體嬰分離術後，時隔22年，再次執行連體嬰手術。

這對自母體就緊密相連的姊妹，分開後又立即在兩個相鄰手術室同時進行胸骨、膈肌成型和腹壁修復手術，終於成為真正意義上的兩個獨立個體。目前，姊姊妹妹均生命體徵平穩。

澎湃新聞報導，連體嬰罕見，連體嬰分離術更罕見。浙大兒院外科主任、新生兒外科主任鈄金法提供一組數據：連體嬰中有40％會在生產過程中出現死胎，只有18％能夠存活超過一天，並且只有其中一部分能夠有條件實施分離手術。

「這對胎兒還在媽媽肚子裡時，我們就做了多次會診，認為在她們出生後是可以治療的。」鈄金法說。

她們的母親小藝（化名）是在懷孕22周時得知兩個胎兒是連體雙胎。雖然當地醫師和身邊人都勸她放棄，但母女連心，小藝堅持進一步檢查後再做判斷，前往浙江大學醫學院附屬婦產科醫院就診。

經浙大婦院、浙大兒院多次組織多學科討論，這對連體胎兒的腹部連接在一起，心臟獨立，肝臟有條件獨立，認為目前醫療水準可以治療。

「每個孩子都關係著家庭的幸福，我們頂住了壓力，也做了很多努力，目標是『一個孩子都不能少』。」浙大兒院心臟中心主任舒強表示。

9月16日，小藝孕33周＋4天時，雙胞胎姊妹在浙大婦院剖腹產出。這時，浙大兒院的轉運團隊已等候在產房，一小時後就將連體嬰兒收治於浙大兒院新生兒重症監護室。

姊姊出生重1950g，妹妹重1410克。經查體，雙胎兒皮膚相連，共用臍帶。妹妹有先天性心臟病，肝臟包膜與姊姊的肝臟包膜緊貼，前後徑1.9cm，之間可見臍靜脈。姊姊情況較好，除與妹妹肝臟包膜緊貼外，其餘未發現明顯異常。

出生第四天，圍繞手術時機和妹妹的先天性心臟病問題，浙大兒院新生兒重症監護室、新生兒外科、心臟外科、麻醉科、特檢科、放射科等團隊會診。結論是，等妹妹體重長到2公斤以上再做分離手術，風險更低。

接下來，是嚴密監控、靜心護理，等待時機。

「她們是連體嬰，也是早產兒。特別是妹妹，屬於極低出生體重兒，心肺、消化功能都不成熟。」浙大兒院新生兒重症監護室副主任馬曉路說，姊妹共用一個保溫箱，需要特別仔細地護理。

和單個嬰兒不同，姊妹倆腹部相貼待在一個保溫箱，連簡單的翻身、給藥，都至少需要兩名護士一起。出生沒多久，情況較好的姊姊已經可以自主呼吸。但妹妹還需要無創呼吸支援，營養供給也需通過靜脈注射。

給患有先天性心臟病的妹妹做檢查也是一件難事。浙大兒院特檢科（超音波）主任葉菁菁需要反復調整超聲檢查位置，每周監控其心臟發育情況。

好在她們一天天長大了--在保溫箱住了一個月後，姊姊體重增長至3.04公斤，妹妹2.3公斤。但新的問題出現了，姊妹倆體型差距拉大，而且姊姊比較活躍，常無意識地推開妹妹、拽掉妹妹的氧氣管，讓本就弱小的妹妹生長受限。

10月16日，經會診決定，是手術時候了。團隊決定在26日進行分離手術，由鈄金法主刀。術前一天，浙大兒院多科室手術預演，將各種可能出現的問題作出預案。「連手術床從哪個通道推，都提前預演過。」手術室護理長趙杭燕說。

26日9時20分，分離手術正式開始。浙大兒院麻醉科醫師為姊妹倆分別麻醉，主刀醫師鈄金法在超音波檢測下避開重要血管、臟器，快速進行腹部分離：「分開是第一步。因為一旦手術過程中發生需要搶救的情況，兩個人挨在一起，是非常困難的。」

兩人一被分開，姊姊被迅速送至隔壁手術室，姊妹倆的胸骨、膈肌成型和腹壁修復手術同時進行。一切如預計那樣，手術過程非常順利。11時20分，兩邊手術完成。

「術後，兩個寶寶生命體徵非常平穩，腹部皮膚修復後也與常人相差不大。接下來，妹妹還需根據情況制定先天性心臟病手術方案，相信姊姊妹妹都可以度過難關。」鈄金法說。

22年前，浙大兒院進行大陸首例坐骨連體嬰兒分離手術。當時分離手術成功，但姊姊「寶寶」在術後因心肺功能衰竭夭折。26日，已經22歲的妹妹「貝貝」，特意為這次手術連體嬰發去語音鼓勵：「22年前來到這個世界上時，我和姊姊也是連體嬰兒，感謝浙大兒院接納了我，並完成手術。我現在已經結婚了，並有了一個可愛的兒子。祝願今天分離的小寶寶，能夠很快恢復健康，希望大家給她們更多的支持和鼓勵！」