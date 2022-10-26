爭取連任台中市長盧秀燕26日晚間到神岡替市議員羅永珍站台。（盧秀燕競總提供）

爭取連任台中市長盧秀燕26日晚間到東勢替市議員候選人吳振嘉站台。（盧秀燕競總提供）

爭取連任台中市長盧秀燕26日晚間到東勢替市議員候選人吳振嘉站台。（盧秀燕競總提供）

九合一選舉進入倒數，爭取連任台中市長盧秀燕26日晚間先後到神岡、東勢替市議員候選人造勢。盧秀燕與羅永珍的「鄉親來燕會」，吸引500位鄉親到場支持，現場氣勢如虹。隨後前往吳振嘉後援會，向滿場山城鄉親請託支持，讓山城好、台中好、台灣更好。

晚間盧秀燕馬不停蹄站台，由競選總幹事、立委江啟臣、楊瓊瓔、主委顏文正等陪同，包括前台中市議員蘇慶雲、石岡區農會總幹事張東海及多位在地里長均出席力挺。

市長盧秀燕來到神岡力挺議員羅永珍，感謝鄉親熱烈的支持，她表示，說到做到是她對自己從政的要求，4年前在神岡承諾鄉親「恢復老人健保補助」，第一年她上任就推動恢復，羅永珍議員在議會大力支持，讓我們的政見不跳票。

盧秀燕強調，交通建設能夠舒緩車潮之外，還能帶來人潮促進地方發展。經濟部最新公布的2022第三季經濟指標有11項台中穩坐全國第一的成績，台中購物節去年締造291億元也是全國第一，台中經濟、建設都在成長，請託鄉親把台中的好成績分享出去，11月26日支持羅永珍、盧秀燕，為自己家鄉更好投下神聖的一票。

盧秀燕隨後來到東勢區與議員候選人吳振嘉合體，她指出，這次選舉關係到山城的未來，關係到台中的未來，東豐快速道路是山城重要的聯外道路，是山城的生命救援線，她接手時已經停擺很久，積極重新起案，加速環評規畫，終於在努力了3年多之後，開工儀式即將在本周日盛大舉行，請鄉親務必當阿嘉的最佳助選員，讓阿嘉跟秀燕一同為山城努力。

立委江啟臣提到，如果要用一個字來形容吳振嘉，我選用「真」這個字，阿嘉不是素人。第一，他是在地東勢人，土生土長的山城子弟，第二，他有28年豐富的基層服務經驗，阿嘉當過4位立法委員的助理，不只服務地方還有國會的經驗，山城換了4個立委，助理都是阿嘉，表示阿嘉絕對功力十足，希望鄉親支持讓盧秀燕、江啟臣、吳振嘉這個黃金組合繼續守護山城。