吳映潔（右）被摔角選手摔來折去，笑說拍攝時可以盡情地叫很開心。（滿滿額娛樂提供）

喜劇電影《女優，摔吧！》由周美豫執導，夏于喬、吳映潔（鬼鬼）、黃心娣主演。今（26日）發布正式預告，曝光夏于喬、吳映潔2位AV女優與黃心娣組成女子摔角團體「莓人愛」的契機。吳映潔笑說：「接演《女優，摔吧！》最大的原因就是可以『盡情地叫』，不管是AV戲份還是摔角，叫聲都是真的哦。」也溫馨提醒觀眾收看預告時，戴耳機才不會讓人誤會哦。

片中女子摔角隊成員黃心娣、百白、大文、孔令元及阮安妮在2位AV轉職人員夏于喬、吳映潔身上下苦功，教她們要學會摔角，就要從「被摔」開始，開啟一連串肉體痛苦的旅程。戲外的摔角訓練過程也是如此，劇組特別請到日本職業摔角手進行特訓，練習摔角動作相互肘擊，每個人都拼了命地鍛鍊，夏于喬在開拍前2周，跟教練對練的過程中，被重擊一下痛到站不起來，很怕是肋骨裂開，夏于喬說：「醫生說是靠近胸骨裡的肌肉挫傷，深層肌肉嚴重拉傷，最好整整躺兩週不能動才會好。當下對自己非常生氣與懊惱，沒有保護好自己，剛開拍時受傷的地方有時還是會隱隱作痛，還好後面就好多了，可以盡力完成動作！」

電影中夏于喬、吳映潔與黃心娣有各自的絕招，夏于喬化身黑寡婦「夾頭翻摔」，雙腳鎖頭夾住翻轉；吳映潔的是高空招式，從摔角纜繩最高的高度一躍而下擊敗對手，吳映潔表示自己曾經跳下蕾台後震到自己的背部，急忙停下休息以免受傷；黃心娣則是超強的拋摔臂力以及炸彈飛踢，過往曾因為拍戲受傷，花了半年時間才復原，在《女優，摔吧！》中挑戰自我，在電影中甚至扛起對手演員狂摔。拍攝過程中三人堅持拍攝都要親身上陣，讓前來教學的日本職業摔角手都目瞪口呆，直問三人殺青後要不要轉行。電影將於11月25日全台上映。